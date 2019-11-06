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Что делать, если врач исправил ошибку за счет пациента 

Российская Газета 6 часов назад
Как быть, если врач убрал ошибку за счет пациента
Фото: Российская Газета
Лечение у стоматолога является получением медицинских услуг. Данный вид правоотношений регулируется гл. 39 ГК РФ. При этом согласно ст. 783 ГК РФ к оказанию возмездных услуг применяются общие положения о подряде, если это не противоречит особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. Кроме этого, оказание платных услуг регулируется Законом РФ от 07.02.1992 N 23001 "О защите прав потребителей" и Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006.
В соответствии с п. 1 ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
— безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
— соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
— безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
— возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
При обращении в клинику с вами обязательно должны заключить договор
Из приведенной нормы Закона РФ "О защите прав потребителей" следует, что вы имеете право потребовать возврата денежных средств, которые потратили на устранение стоматологом его оплошности. Обратите внимание: при обращении в стоматологическую клинику с вами должны были заключить договор. Он обязательно должен быть у вас для дальнейшего отстаивания ваших интересов. Внимательно ознакомьтесь с ним.
Для отстаивания своих интересов обратитесь непосредственно в стоматологическую клинику, сначала устно. Поговорите с руководством, объясните ситуацию, дайте понять, что не готовы платить за чужие ошибки. Если это не поможет, обратитесь в эту клинику в письменной форме, изложите последовательно всю ситуацию и потребуйте возврата излишне уплаченных денежных средств. Нелишним будет указать в конце жалобы, что в случае отказа в ее удовлетворении вы будете вынуждены обратиться в территориальный орган Росздравнадзора и Роспотребнадзора по вашему региону и иные компетентные инстанции, вплоть до суда.
Дополнительно стоит отметить, что медицинская организация обязана бесплатно предоставить пациенту всю информацию о себе, медработнике, проводившем лечение, и т.п. Эта обязанность закреплена в п. 11, 13 и 14 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг. Также вы можете потребовать в стоматологической клинике план лечения, который составляется врачом-стоматологом. И обязательно сохраняйте все кассовые чеки.
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Теги:
Новости , Правительство РФ , Роспотребнадзор , Росздравнадзор
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