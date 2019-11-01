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Найден способ остановить распространение рака 

Lenta.ru 2 часа назад
Найден способ остановить распространение рака
Фото: Lenta.ru
Группа ученых из США и Австралии обнаружила, что препарат, который был разработан для блокирования активности мутантного белка, уменьшает опухоли и предотвращает распространение метастаз у мышей и людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Как указывают исследователи, мутации в гене KRAS способствуют тому, что он «застревает» в положении «включено». Этот ген действует как молекулярный переключатель, заставляющий клетку производить факторы роста и делиться. При неправильной его работе могут возникать раковые опухоли.
Ученые создали препарат AMG 510, способный связываться с белком KRAS и блокировать его действие. Эксперименты на мышах показали, что лекарство значительно уменьшает размеры опухолей у животных, а в некоторых случаях полностью их устраняет. Исследователи также проверили его действие на четырех пациентах с раком легких. Через шесть недель у одного пациента опухоль уменьшилась в размерах на 34 процента, а у другого — на 67 процентов. У двух других больных изменений не наблюдалось.
Также оказалось, что AMG 510 в некоторых случаях усиливал у мышей иммунную систему, так что организм животных мог самостоятельно справиться с болезнью.
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