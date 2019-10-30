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Отсутствие медицинского оборудования в больнице стоило россиянке жизни 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Отсутствие медицинского оборудования в больнице стоило россиянке жизни
Фото: Lenta.ru
В Марксовской районной больнице умерла пациентка, так как клиника не имела необходимого медицинского оборудования. Об этом в среду, 30 октября, сообщает «Свободные новости. FreeNews-Volga» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.
Проверка надзорного ведомства показала, что хирургическое отделение не было оснащено системой палатной сигнализации, разводкой медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума. В операционной, в частности, не было дефибрилляторов, а отделение реанимации с палатами интенсивной терапии не было оборудовано электрокардиостимуляторами.
В надзорном ведомстве отметили, что по этой причине учреждение неоднократно привлекалось к административной ответственности. Главный врач в свою очередь отправлял запросы в региональное министерство здравоохранения с просьбой решить проблему.
По результатам проверки министру здравоохранения области было внесено представление, но чиновники не приняли мер, посчитав, что больница оснащена достаточна.
В ситуацию вмешались областные власти, после чего были заключены госконтракты на поставку в медучреждение оборудования на сумму 2,1 миллиона рублей.
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Теги:
Новости , ИА "Свободные новости"
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