Ученые научились выявлять шизофрению по волосам

Ученые научились диагностировать шизофрению по волосам

Японские ученые научились диагностировать шизофрению по волосам. Это связанно с тем, что биомаркер, указывающий на наличие заболевания, связан с повышенным уровнем сероводорода в головном мозге.

Исследование было опубликовано в одном из медицинских журналов.

Одним из надежных маркеров ранее был тест на стартл-рефлекс (испуг). Известно, что у больных шизофренией наблюдается ППИ (переимпульсное ингибирование) — снижение реакции организма на сильный резкий стимул (обычно звуковой).

Исследования японских ученных проводились в лабораторных условиях, на мышах. Они показали наличие высокого уровня сероводорода у тех особей, у которых присутствовал низкий ППИ.

«Никто никогда не думал о причинно-следственной связи между сероводородом и шизофренией, — отметил руководитель группы Такео Тосикава, — После того, как мы обнаружили это, мы должны были выяснить, как это происходит и будет ли то же самое справедливо для людей с шизофренией».