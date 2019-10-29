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Ученые научились диагностировать шизофрению по волосам 

Mirmol.ru 3 часа назад
Ученые научились выявлять шизофрению по волосам
Фото: Mirmol.ru
Японские ученые научились диагностировать шизофрению по волосам. Это связанно с тем, что биомаркер, указывающий на наличие заболевания, связан с повышенным уровнем сероводорода в головном мозге.
Исследование было опубликовано в одном из медицинских журналов.
Одним из надежных маркеров ранее был тест на стартл-рефлекс (испуг). Известно, что у больных шизофренией наблюдается ППИ (переимпульсное ингибирование) — снижение реакции организма на сильный резкий стимул (обычно звуковой).
Исследования японских ученных проводились в лабораторных условиях, на мышах. Они показали наличие высокого уровня сероводорода у тех особей, у которых присутствовал низкий ППИ.
«Никто никогда не думал о причинно-следственной связи между сероводородом и шизофренией, — отметил руководитель группы Такео Тосикава, — После того, как мы обнаружили это, мы должны были выяснить, как это происходит и будет ли то же самое справедливо для людей с шизофренией».
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