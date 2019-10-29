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Ученые назвали новое полезное свойство кофе 

Газета.Ru + ещё 9 47 минут назад
Ученые назвали новое полезное свойство кофе
Фото: Газета.Ru
Ученые установили, что регулярное употребление кофе снижает риск некоторых заболеваний. Отчет об исследовании опубликован на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.
В рамках исследования Медицинского колледжа Бэйлора, в котором приняли участие 34 человека, была проведена биопсия разных сегментов толстой кишки. Выяснилось, что у людей с высоким потреблением кофеина в кишечнике больше полезных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium.
Микробиота кишечника играет роль в снижении риска диабета, болезней почек и сердечно-сосудистых заболеваний.
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