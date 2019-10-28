Кардиолог назвал самые опасные аттракционы

Кардиолог назвал самые опасные для здоровья аттракционы

Для многих из нас аттракционы связаны не с приятным отдыхом и адреналином, а с головокружением, тошнотой и неоправданными ожиданиями.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, кому противопоказано кататься на аттракционах.

— Все люди, у которых есть проблемы с артериальным давлением, должны быть осторожны. На карусели, как на сигаретах, надо писать последствия. Хоть они и вызывают гормон радости, сам человек никогда не определит негативных последствий от катания на аттракционе. Перенесенные инфаркт, инсульт — абсолютное противопоказание для центрифуг, а также тех аттракционов, где идет смещение центра тяжести. Аневризма головного мозга может быть в зачаточном состоянии, но если есть давление в центрифуге, можно даже не спасти человека, — сообщила врач.

По ее словам, если после карусели есть тошнота, значит у человека повышается давление. Алкоголь тоже фактор риска, который усугубляет неприятные последствия от катания на аттракционах. По словам врача. самым вредным для здоровья человека являются карусели-центрифуги.

Первый вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов заявил, что есть серьезные стандарты, по которым разрабатываются карусели: