Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кардиолог назвал самые опасные для здоровья аттракционы 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Кардиолог назвал самые опасные аттракционы
Фото: Вечерняя Москва
Для многих из нас аттракционы связаны не с приятным отдыхом и адреналином, а с головокружением, тошнотой и неоправданными ожиданиями.
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, кому противопоказано кататься на аттракционах.
— Все люди, у которых есть проблемы с артериальным давлением, должны быть осторожны. На карусели, как на сигаретах, надо писать последствия. Хоть они и вызывают гормон радости, сам человек никогда не определит негативных последствий от катания на аттракционе. Перенесенные инфаркт, инсульт — абсолютное противопоказание для центрифуг, а также тех аттракционов, где идет смещение центра тяжести. Аневризма головного мозга может быть в зачаточном состоянии, но если есть давление в центрифуге, можно даже не спасти человека, — сообщила врач.
По ее словам, если после карусели есть тошнота, значит у человека повышается давление. Алкоголь тоже фактор риска, который усугубляет неприятные последствия от катания на аттракционах. По словам врача. самым вредным для здоровья человека являются карусели-центрифуги.
Первый вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов заявил, что есть серьезные стандарты, по которым разрабатываются карусели:
— Есть различные производители аттракционов, есть стандарты, по которым закладываются вращения, перевороты, все это включается в серьезные нормативные документы. В странах таможенного союза действуют технические регламенты, по которым аттракционы должны быть сертифицированы. Эта отрасль серьезно контролируется. Перегрузка и степень нагрузки на человека нормированы. Аттракционы рассчитаны на обычного здорового человека, которого не укачивает в обычном транспорте. Аттракционы испытывают каждый день — перед запуском проводится проверка. В этой индустрии развлечений есть гармонизация стандартов — действуют общие нормы производителей для свободного рынка, заграницей требования менее жесткие, чем в России, — отметил эксперт.
Видео дня. Зачем нужно часто стоять
Вечерняя Москва: последние новости
Врачи предупредили о смертельной опасности храпа Врачи предупредили о смертельной опасности храпа Ученые нашли способ продления жизни Ученые нашли способ продления жизни Мужчина натер сандалией мозоль на ноге и лишился голени Мужчина натер сандалией мозоль на ноге и лишился голени
Комментарии1 
Теги:
Новости , Игорь Родионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи предупредили о смертельной опасности храпа
Врачи предупредили о смертельной опасности храпа
Как человек может «чувствовать печенкой»
Как человек может «чувствовать печенкой»
Врач рассказал, к чему приводят ночные перекусы
Врач рассказал, к чему приводят ночные перекусы
Почему психические заболевания обостряются осенью
Почему психические заболевания обостряются осенью2
В каких случаях икота может быть смертельно опасна
В каких случаях икота может быть смертельно опасна
Видео
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как избавиться от боли без таблеток
03:15
Как избавиться от боли без таблеток
Народная медицина
Врачи назвали простые способы избежать простуды
00:37
Врачи назвали простые способы избежать простуды
Болезни и лекарства
Россияне начали скупать антидепрессанты
03:11
Россияне начали скупать антидепрессанты
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как защититься от болезни Альцгеймера
14:19
Как защититься от болезни Альцгеймера
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что поможет во время эпидемии гриппа
20:36
Что поможет во время эпидемии гриппа
Болезни и лекарства
Как обогащаются полулегальные фармацевты
04:47
Как обогащаются полулегальные фармацевты
Новости
Почему полезно часто стоять
09:35
Почему полезно часто стоять
ЗОЖ
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
02:47
Почему при беге колет в боку и что с этим делать
ЗОЖ Наука
Вся правда о прививках против гриппа
04:23
Вся правда о прививках против гриппа
ЗОЖ Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение