Кардиолог назвал самые опасные аттракционы

Для многих из нас аттракционы связаны не с приятным отдыхом и адреналином, а с головокружением, тошнотой и неоправданными ожиданиями.
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, кому противопоказано кататься на аттракционах.
— Все люди, у которых есть проблемы с артериальным давлением, должны быть осторожны. На карусели, как на сигаретах, надо писать последствия. Хоть они и вызывают гормон радости, сам человек никогда не определит негативных последствий от катания на аттракционе. Перенесенные инфаркт, инсульт — абсолютное противопоказание для центрифуг, а также тех аттракционов, где идет смещение центра тяжести. Аневризма головного мозга может быть в зачаточном состоянии, но если есть давление в центрифуге, можно даже не спасти человека, — сообщила врач.
По ее словам, если после карусели есть тошнота, значит у человека повышается давление. Алкоголь тоже фактор риска, который усугубляет неприятные последствия от катания на аттракционах. По словам врача. самым вредным для здоровья человека являются карусели-центрифуги.
Первый вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов заявил, что есть серьезные стандарты, по которым разрабатываются карусели:
— Есть различные производители аттракционов, есть стандарты, по которым закладываются вращения, перевороты, все это включается в серьезные нормативные документы. В странах таможенного союза действуют технические регламенты, по которым аттракционы должны быть сертифицированы. Эта отрасль серьезно контролируется. Перегрузка и степень нагрузки на человека нормированы. Аттракционы рассчитаны на обычного здорового человека, которого не укачивает в обычном транспорте. Аттракционы испытывают каждый день — перед запуском проводится проверка. В этой индустрии развлечений есть гармонизация стандартов — действуют общие нормы производителей для свободного рынка, заграницей требования менее жесткие, чем в России, — отметил эксперт.