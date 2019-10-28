В США лаборантка случайно заразила себя оспой

Стажерка одной из научных лабораторий Сан-Диего в штате Калифорния заразилась оспой во время испытания вакцины. Девушка случайно уколола себе палец после введения вируса грызуну. Об этом пишет Хайтек FM.

Девушке, поступившей в лабораторию на стажировку, предстояло работать с осповакциной VACV. Она используется для создания вакцины от вируса и доставки генов в биологические системы в лабораторных условиях.

Примечательно, что перед началом работы девушке предложили пройти вакцинацию, но она отказалась. Несчастный случай произошел через три месяца — вводя генетически модифицированную версию VACV в хвост мыши, лаборантка случайно уколола себе палец.

Девушка тут же сообщила об этом начальству и обратилась за медицинской помощью. Через 10 дней у нее сильно опух палец, а еще через два дня ее доставили в отделение неотложной помощи с сильной лихорадкой и увеличенными лимфоузлами.

В тот же день ей ввели антитела к коровьей оспе, а также ингибитор вируса под названием tecovirimat. Последний использовался при таком типе инфекции впервые.

Спустя двое суток лихорадка спала, а лимфоузлы пришли в норму. А вот лечение пальца заняло намного больше времени.

На восстановление у девушки ушло четыре месяца. Позже она призналась, что недооценила опасность, отказавшись от вакцинации.