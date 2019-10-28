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В США лаборантка случайно заразила себя оспой 

Medical Note 1 час назад
Стажерка одной из научных лабораторий Сан-Диего в штате Калифорния заразилась оспой во время испытания вакцины. Девушка случайно уколола себе палец после введения вируса грызуну. Об этом пишет Хайтек FM.
Девушке, поступившей в лабораторию на стажировку, предстояло работать с осповакциной VACV. Она используется для создания вакцины от вируса и доставки генов в биологические системы в лабораторных условиях.
Примечательно, что перед началом работы девушке предложили пройти вакцинацию, но она отказалась. Несчастный случай произошел через три месяца — вводя генетически модифицированную версию VACV в хвост мыши, лаборантка случайно уколола себе палец.
Девушка тут же сообщила об этом начальству и обратилась за медицинской помощью. Через 10 дней у нее сильно опух палец, а еще через два дня ее доставили в отделение неотложной помощи с сильной лихорадкой и увеличенными лимфоузлами.
В тот же день ей ввели антитела к коровьей оспе, а также ингибитор вируса под названием tecovirimat. Последний использовался при таком типе инфекции впервые.
Спустя двое суток лихорадка спала, а лимфоузлы пришли в норму. А вот лечение пальца заняло намного больше времени.
На восстановление у девушки ушло четыре месяца. Позже она призналась, что недооценила опасность, отказавшись от вакцинации.
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Теги:
Новости , Видео
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