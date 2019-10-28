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Средний возраст диагностики рака растёт в РФ 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Средний возраст диагностики рака растет в РФ
Фото: News.ru
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. При этом у мужчин он равен 64,9 года, у женщин — 64,2 года.
Показатель за последние десять лет изменился в сторону повышения. Так, в 2008 году средний возраст заболевших мужчин составлял 63,8 года, женщин — 63,3 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии.
Чаще всего онкологические заболевания диагностируются в возрастной группе 60 лет и старше. На её долю приходится 71,3% случаев заболевания у мужчин и 65,8% у женщин.
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Елена Малышева раскрыла состав чая, который при регулярном употреблении способен уберечь организм от рака. В качестве главных ингредиентов в нём выступают имбирь, куркума и чёрный перец. В основе чудодейственного напитка зелёный чай. Он богат веществами, подавляющими выработку циклина D1, который отвечает за разрастание злокачественных опухолей.
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Теги:
Новости , Елена Малышева
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