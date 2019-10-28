Средний возраст диагностики рака растет в РФ

Средний возраст диагностики рака растёт в РФ

Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. При этом у мужчин он равен 64,9 года, у женщин — 64,2 года.

Показатель за последние десять лет изменился в сторону повышения. Так, в 2008 году средний возраст заболевших мужчин составлял 63,8 года, женщин — 63,3 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии.

Чаще всего онкологические заболевания диагностируются в возрастной группе 60 лет и старше. На её долю приходится 71,3% случаев заболевания у мужчин и 65,8% у женщин.