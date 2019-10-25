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Девочка захотела красивый нос и осталась без глаза 

Lenta.ru 3 часа назад
Девочка захотела красивый нос и осталась без глаза
Фото: Lenta.ru
Во Вьетнаме 13-летняя девочка лишилась зрения из-за неудачной косметической процедуры. Об этом сообщает AsiaOne.
Девочка была недовольна своим носом и давно мечтала о пластической операции. 21 октября она без ведома родителей побывала в спа-салоне, где делают косметические процедуры. У нее не было двух миллионов донгов (5,5 тысячи рублей) на коррекцию формы носа при помощи инъекции гиалуроновой кислоты, однако владелец заведения разрешил оплатить ее в рассрочку.
Через полчаса после инъекции девочку стало тошнить, у нее заболели голова и правый глаз. Она заметила ухудшение зрения и позвонила родителям, которые отвезли ее в больницу. Там выяснилось, что гиалуроновая кислота перекрыла кровеносный сосуд, который снабжает кислородом сетчатку правого глаза.
Нарушение кровоснабжения привело к отмиранию сетчатки и части тканей на носу и лбу девочки. Врачи полагают, что восстановить поврежденный глаз не удастся.
В 2018 году сообщалось, что жительнице таиландского города Пхукет, пришедшей в салон красоты нарастить ресницы, заклеили глаза быстросохнущим универсальным клеем. В результате она осталась без ресниц.
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