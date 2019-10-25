Почему болезнь Заворотнюк так испугала людей

Минимум раз в сутки в Сети появляется очередная новость о состоянии Анастасии Заворотнюк . Также все следили за болезнями и других артистов, которые столкнулись с онкологией. Tut.by обратился к онкопсихологу Инне Малаш. Она объяснила, почему людям страшно читать новости о больных раком селебрити.

В год раком заболевают десятки тысяч человек. У каждого есть как минимум два знакомых, которые столкнулись с данным заболеванием. Когда дело касается знаменитостей, приходит понимание, что деньги не способны решить всех вопросов. Поэтому и страшно — не каждый может позволить себе лечиться в Германии или в США. Мало кому будут всей страной собирать деньги на лекарства.

Онкологические заболевания еще до конца не изучены. Причины их возникновения досконально не изучены. Люди не знают, как им себя вести, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как Анастасия Заворотнюк.