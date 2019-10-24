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Как не довести себя до гипертонического криза 

РИАМО 3 часа назад
Как не довести себя до гипертонического криза
Фото: РИАМО
Людям, страдающим гипертонией, следует соблюдать режим дня, высыпаться и избегать стрессов, чтобы обезопасить себя от резких скачков давления, сообщила РИАМО терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
«В гипертоническом кризе в первую очередь играет роль психоэмоциональный стресс — у человека произошел перегруз на работе, какая-то важная встреча или еще что-то. Таким людям нужно быть начеку и держать под рукой успокаивающие таблетки. То есть в основном у гипертоников скачки давления происходят от какого-то нестабильного, происходящего в данный момент происшествия», — сказала Ярцева.
Она добавила, что гипертонический криз может развиться на фоне нарушения режима дня.
«Гипертоники, как правило, очень активные и эмоциональные люди. Они много в движении, много работают. Часто они могут спать по 4-5 часов ночью. Это, конечно, влияет на состояние организма», — отметила Ярцева.
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Новости , Ирина Ярцева , РИАМО
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