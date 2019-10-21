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Эксперт оценил связь между перегрузками на работе и здоровьем 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Как перегрузки на работе влияют на здоровье
Фото: RT на русском
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей», кандидат медицинских наук, нейрофизиолог Семён Гальперин в беседе с Nation News оценил связь между перегрузками на работе и здоровьем.
«У всех свой образ жизни и своя потребность в отдыхе. Человек просто должен иметь возможность отдыхать. Другое дело, что не все её реализуют. А кто выйдет из строя раньше — это непредсказуемо», — заявил он.
По его словам, это вопрос вероятности, и это точно не означает, что тот, кто больше работает, заболеет раньше, чем тот, кто больше отдыхает.
Как отметил Гальперин, любая перегрузка работает на истощение организма. Он также сказал, что если у человека есть скрытое заболевание, то оно может в любой момент проявиться.
Ранее психолог-консультант Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как предотвратить эмоциональное выгорание.
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