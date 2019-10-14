Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ранние сигналы организма о раке поджелудочной железы перечислили специалисты 

Аргументы Недели 4 часа назад
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Фото: Аргументы Недели
Обозначены ранние сигналы человеческого организма, свидетельствующие о раке поджелудочной железы. По данному вопросу высказались специалисты, говорится в публикации, появившейся в отечественном сегменте интернета.
Как пишет портал 00news.ru, необходимо пройти обследование, если зафиксированы:
1. тошнота, рвота, потеря аппетита;
2. вздутие живота;
3. резкое похудение;
4. отвращение к некоторым продуктам;
5. быстрая утомляемость;
6. депрессия.
Ранее сообщалось, что эндокринологи рассказали, какие симптомы говорят о развитии сахарного диабета. В число данных признаков попали, в частности, постоянное чувство голода и долгое заживление ран.
Какие тайны скрывает ваша группа крови
Аргументы Недели: последние новости
Медики рассказали, от чего зависит скорость старения человека Медики рассказали, от чего зависит скорость старения человека Малышева предупредила, что нельзя есть, чтобы не спровоцировать онкологию Малышева предупредила, что нельзя есть, чтобы не спровоцировать онкологию Врач рассказал, как определить онкологию при осмотре Врач рассказал, как определить онкологию при осмотре
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России изменят правила оказания скорой помощи
В России изменят правила оказания скорой помощи
Названа одна из причин суицидального поведения
Названа одна из причин суицидального поведения
В России пополнится список жизненно важных лекарств
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Эксперты объяснили, как не заболеть осенью
Эксперты объяснили, как не заболеть осенью
5 привычек, которые портят зрение
5 привычек, которые портят зрение2
Видео
О чем говорят возникающие без причины синяки
03:11
О чем говорят возникающие без причины синяки
ЗОЖ
В России пополнится список жизненно важных лекарств
01:36
В России пополнится список жизненно важных лекарств
Новости
Как справиться с вросшими ногтями
04:41
Как справиться с вросшими ногтями
ЗОЖ
5 привычек, которые портят зрение
04:35
5 привычек, которые портят зрение
ЗОЖ
Названо число россиян с расстройствами психики
00:46
Названо число россиян с расстройствами психики
Новости
Как помочь себе при боли в суставах
03:38
Как помочь себе при боли в суставах
Народная медицина
Как избавиться от занозы без иголки
03:55
Как избавиться от занозы без иголки
Народная медицина
Как понять, что у вас аритмия
08:45
Как понять, что у вас аритмия
ЗОЖ
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
03:28
Девочку с «пятном Бэтмена» прооперировали
Новости
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
05:35
Ученые рассказали о влиянии грибов на рак
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение