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Раскрыт главный механизм продления жизни 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Ученые Биологической лаборатории MDI в США раскрыли механизмы, которые регулируют продолжительность жизни путем модификации промежуточных продуктов активности генов — матричных РНК (мРНК). Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В ходе исследования биологи использовали свободноживущих нематод Caenorhabditis elegans, которые являются удобной животной моделью для исследования процессов старения из-за короткой продолжительности жизни и генетического сходства с людьми. Специалисты ограничили уровень потребляемых червем калорий, что является надежным способом отсрочить старение, а также замедляет прогрессирование возрастных заболеваний.
Ученые проанализировали активность генов у червей с нормальным рационом питания, и червей, сидящих на диете. Известно, что при нехватке калорий организм перестраивается с роста и воспроизводства на режим выживания. Выяснилось, что при этом важную роль играет посттранскрипционная регуляция генов, когда матричная РНК подвергается различным модификациям. Диета с ограничением калорий затрагивает сотни генов, при этом для многих из них не было показано участие в процесса старения.
Результаты работы помогут разработать препараты, имитирующие эффект голодания без неприятных побочных эффектов. По словам ученых, это приближает внедрение методов, увеличивающих продолжительность здоровой жизни человека.
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