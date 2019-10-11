Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон, согласно которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения.

"Министерством здравоохранения Российской Федерации подготовлен проект приказа «Об утверждении общих требований к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях», — говорится в сообщении.

Как следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, посещение пациента осуществляется с согласия его или его законного представителя и разрешения руководителя структурного подразделения медицинской организации.

Руководитель медорганизации утверждает график посещений пациентов и обеспечивает посетителям халаты, бахилы, маски и шапочки, при необходимости мебель — диваны, скамейки, стулья, уточняется в документе.

В исключительных случаях в отделениях реанимации может быть установлена возможность посещения пациента в любое время, включая ночное, поясняется в проекте.

Посетители во время пребывания в реанимации обязаны соблюдать общественный порядок, при этом тех, кто находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в медорганизацию не допустят.

"Документ позволит значительно улучшить ситуацию с посещением реанимаций родственниками пациентов и устранит препоны, существовавшие ранее", — подчеркнули в министерстве.