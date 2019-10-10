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В России могут принять законопроект о дистанционной торговле лекарствами 

РИА Новости 13 часов назад
В России могут принять законопроект о дистанционной торговле лекарствами
Фото: depositphotos.com
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Законопроект о регулировании дистанционной торговли лекарствами могут принять в течение осенней сессии Государственной думы, заявил член комитета ГД по охране здоровья (фракция «Единая Россия») Александр Петров.
Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена. До принятия закона фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.
"Дистанционная торговля лекарственными препаратами в России должна быть разрешена официально. Но для этого нам предстоит много сделать. В настоящее время в первом чтении мы рассмотрели законопроект о дистанционной торговле лекарственными препаратами и занимаемся поправками ко второму чтению. Законопроект обязательно будет принят в течение осенней сессии", — сказал Петров в четверг журналистам.
Он отметил, что главная задача законопроекта — легализация части серого рынка лекарств, прежде всего, дистанционной торговли безрецептурными лекарствами. По его словам, виртуальных интернет-аптек в России не должно быть. Торговлей лекарствами должны заниматься «аптеки, которые имеют помещения, кадры, склады и все остальные элементы, присущие аптечным учреждениям», подчеркнул он.
Петров обратил внимание на то, что доставка лекарственных препаратов должна вестись «по правилам надлежащей аптечной практики». Так, курьер, передающий лекарственный препарат, должен обеспечить покупателю консультацию квалифицированного специалиста по использованию лекарства.
Депутат также отметил, что необходимо учесть мнение пациентов, которые не могут самостоятельно посетить аптеку и нуждаются в дистанционной продаже, в том числе, рецептурных препаратов.
"Это можно сделать только при переходе на электронные рецепты. Наработав опыт дистанционной торговли безрецептурными лекарственными препаратами, можно будет переходить на дистанционную торговлю определенных групп рецептурных препаратов. Но мы должны понимать — никогда дистанционным образом не должны поставляться психотропные, сильнодействующие и наркотические препараты, спиртосодержащие с процентным содержанием более 25%", — заключил Петров.
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Новости , Александр Петров , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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