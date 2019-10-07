Мясников назвал болезни, которые заметны на теле

Доктор Александр Мясников рассказал, что признаки некоторых болезней можно обнаружить при обычном осмотре тела пациента. Об этом сообщил сайт «Экономика Сегодня».

Александр Мясников отметил, что врачам необходимо внимательно осматривать тело пациента, а также слушать его жалобы, поскольку это может указать на симптомы серьезных заболеваний. Он подчеркнул, что большинство людей не склонно посещать медучреждения на регулярной основе, поэтому визитом пациента следует пользоваться.

По словам врача, признаки гипертонии, диабета и подагры можно определить, если у человека ожирение, красное лицо с «сизым» носом и распухшие пальцы. Также о состоянии здоровья могут говорить цвет ногтей и губ. Например, синюшный может свидетельствовать о гипоксии. Расширенные, подобно барабанным палочкам, ногти могут свидетельствовать о хронических воспалениях и болезнях легких, слоящиеся ногти — о псориазе, впавшие ногти — о нехватке железа, а синий ноготь может означать меланому.

«Я не к тому, чтобы вы были сами себе диагностом. Но это повод спросить у врача, почему у меня растут усы, на руках сильно растут волосы и появились потемнения. Спросите. Грамотный врач должен знать, что вам ответить, и что делать», — заключил Александр Мясников.