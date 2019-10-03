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Новый рак крови убивает за несколько недель 

360tv.ru + ещё 2 4 часа назад
Исследователи из Лаборатории Колд-Спринг-Харбор (США) обнаружили, что мутации двух клеток, каждая из которых уже вредна для организма человека, только усиливают действие друг друга, и способствуют развитию острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Это заболевание развивается быстро и без лечения приводит к смерти больного за несколько месяцев, иногда — недель.
ОМЛ — это злокачественная опухоль миелоидного ростка крови, при которой быстро размножаются измененные белые кровяные клетки. Накапливаясь в костном мозге, они подавляют рост нормальных клеток крови, что приводит к снижению количества эритроцитов, тромбоцитов, и нормальных лейкоцитов. Болезнь проявляется быстрой утомляемостью, одышкой, частыми мелкими повреждениями кожи, повышенной кровоточивостью, частыми инфекционными поражениями.
Профессор Лаборатории Адриан Крайнер со своими коллегами из Колд-Спринг-Харбор, и вместе с ученым Омаром Абдель-Вахабом из онкологического центра подробно рассказали о том, каким образом совместные мутации генов IDH2 и SRSF2 являются провокаторами ОМЛ.
В частности, наличие мутации гена IDH2 усиливают «ошибки», вызванные мутацией SRSF2, мешая созреванию клеток костного мозга в эритроциты и лейкоциты, которые в свою очередь необходимы пациенту с ОМЛ для борьбы с заболеванием.
В настоящее время команда специалистов изучает способы быстрого прекращения этого взаимодействия, создавая мощные средства для лечения рака крови.
«Все это началось, когда мы смотрели данные пациентов в Атласе генома рака и видели, что снова и снова смертельные случаи острого миелоидного лейкоза имели обе эти мутации», — приводит слова гематолога-онколога Абдель-Вахаба портал Medical Xpress.
До этого исследования единственным известным сходством между этими мутировавшими генами было то, что они оба входят в перечень предраковых симптомов. Но, как говорят ученые, во многих случаях причина симптомов не является причиной самого рака.
Чтобы определить, действительно ли мутации генов IDH2 и SRSF2 способствуют развитию ОМЛ, исследователи объединили усилия.
Ученые знали, что одна из двух рассматриваемых мутаций, а именно ген SRSF2, вызывает ошибки в важнейшем процессе, называемом сплайсингом РНК.
Сплайсинг — это процесс вырезания определенных нуклеотидных последовательностей из молекул РНК и соединения последовательностей, сохраняющихся в «зрелой» молекуле, в ходе процессинга РНК. Ошибки в этом процессе могут привести к серьезному сбою в клетке.
Исследователи изначально не думали, что дефекты сплайсинга, вызванные SRSF2, были связаны с ОМЛ, потому что ДНК-тесты показывали, что мутации присутствуют только у 1% пациентов с этим заболеванием. В Лаборатории Колд-Спринг-Харбор, специализирующейся на сплайсинге РНК, обнаружили, что эта проблема на самом деле встречается гораздо чаще, появляясь примерно в 11% случаев у пациентов с ОМЛ.
Дальнейшие эксперименты из центра Абдель-Вахаба показали, что серьезность выявленных ошибок сплайсинга SRSF2 может быть усилена наличием второй мутации, IDH2, что приводит к еще большему количеству дефектных клеток крови.
«Таким образом, в некотором роде эти два гена, будучи дефектными, взаимодействуют. Теперь, когда мы знаем об этой взаимозависимости, мы можем найти точки, где можем вмешаться», — сказал Крайнер.
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Новости , Видео , Адриан Крайнер
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