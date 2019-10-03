Мать увидела на снимке сына смертельную болезнь

Жительница английского графства Норфолк обнаружила на фотографии сына признак смертельно опасного заболевания и спасла ему жизнь. Об этом сообщает таблоид The Sun.

33-летняя Стейси Деклерк (Stacey DeClerk) рассматривала снимки шестимесячного сына по имени Броуди (Brody) и заметила в его правом зрачке странный белый отблеск. Взволнованная мать принялась искать этому объяснение в сети. «Все сводилось к раку, но я продолжала искать другие версии, — признается она. — Мне просто не хотелось в это верить. Тогда я решила, что это обычное отражение в сетчатке глаза».

Деклерк отвела Броуди врачу, когда мальчик стал хуже видеть. В больнице города Норидж ребенка отправили на анализы и УЗИ глаза. По результатам осмотра медики предположили, что у пациента ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки глаза. Спустя неделю доктора сделали рентген, который подтвердил диагноз.

Врачи предупредили, что у Броуди опасная стадия болезни. Вероятность, что глаз придется удалить, составляла 60 процентов. В качестве альтернативы лечения хирурги предложили стандартную или внутриартериальную химиотерапию. «Мы решили, что не стоит подвергать его обычной химиотерапии», — отметила Деклерк.

Больного ребенка направили в лондонскую больницу и провели три сеанса внутриартериальной химиотерапии. Во время третьей процедуры у Броуди участилось сердцебиение, но медикам удалось стабилизировать его состояние. В результате лечения мальчик лишился бровей и ресниц, однако размер опухоли уменьшился.

Теперь Броуди предстоят регулярные осмотры у врачей, пока ему не исполнится пять лет.

В мае сообщалось о жительнице австралийского штата Квинсленд, которая разглядела на фотографиях ребенка признак раковой опухоли. Женщина своевременно отвела дочь на консультацию к врачам, где у нее диагностировали ретинобластому.