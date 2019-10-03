Названа причина смертельного рака крови

Американские ученые обнаружили мутацию двух дефектных клеток, которая провоцирует развитие острого миелоидного лейкоза.

По словам профессора лаборатории Адриана Крейнера, мутации генов IDH2 и SRSF2 приводят к лейкозу и препятствуют созреванию клеток костного мозга в эритроциты и лейкоциты, которые требуются для преодоления рака пациентом, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что сейчас в лаборатории пытаются создать новые средства для лечения такого рака.

Как поясняет издание, ранее ученые полагали, что указанные гены влияют только на симптомы рака. Крейнер подчеркнул, что теперь доктора смогут вмешаться в процесс и попробовать остановить развитие недуга.