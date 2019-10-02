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Врачи онкоцентра Блохина будут увольняться по графику 

Газета.Ru + ещё 33 9 часов назад
Врачи онкоцентра Блохина будут увольняться по графику
Фото: Газета.Ru
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что онкологи медучреждения составили график увольнения, сообщает РИА «Новости».
По его словам, специалисты сделали это для того, чтобы дети, которых они начали вести, могли продолжить свое лечение.
Он сказал, что медики чувствуют полную ответственность по отношению к своим пациентам. Именно поэтому и был создан соответствующий график.
"Мы обязаны сделать все то по отношению к тем пациентам, которым мы начали лечение", — заявил Менткевич.
В заключении он добавил, что пациентами, с которыми было начато лечение, остается профессионал, доктор медицинских наук Игорь Долгополов. Именно он продолжит работу с больными до момента, пока его увольнение не станет безопасным для пациентов.
Ранее онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении.
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Новости , РИА Новости
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