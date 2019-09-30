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Мужчина лишился конечностей и части лица из-за аллергии на собаку 

Medical Note 2 часа назад
Мужчина лишился рук, ног и лица из-за аллергии
Фото: Medical Note
Житель Уэст-Бенда в американском штате Висконсин потерял руки, ноги, часть носа и верхнюю губу после того, как его лизнул его домашний питомец — собака породы питбуль. Это произошло из-за заражения бактерией, которая безвредна для животных, но может быть смертельна опасна для людей.
В июне 2018 года у 49-летнего Грега Мантейфеля началась лихорадка, рвота и диарея. Сначала он подумал, что это грипп, однако состояние стремительно ухудшалось. Жена отвезла его в больницу.
Анализ крови выявил у мужчины бактериальный патоген, известный как капноцитофаг (capnocytophaga canimorsus). Он часто обнаруживается в слюне здоровых кошек и собак.
Для большинства людей патоген не представляет опасности. Исключение составляют те, у кого есть серьезные нарушения иммунной системы.
Врачи диагностировали у пациента стремительно развивающийся сепсис (заражение крови). Мужчина перенес более 20 операций, в том числе ампутацию обеих ног ниже колена и обеих рук ниже локтя.
Через две недели Мантейфеля выписали из больницы. Сейчас он использует протезы.
За последние 10 лет, по крайней мере, у 6 человек была зарегистрирована сильная реакция на капноцитофаги. Ученые, занимавшиеся изучением этого вопроса, пришли к выводу, что у всех пострадавших имеется редкая мутация гена, которая делает их более восприимчивым к этим патогенам.
Специалисты затрудняются ответить, только ли дело в особом варианте гена, или же реакция организма на бактерию связана с иными факторами. Учитывая, что случаи сепсиса после контакта с животными далеко не единичны, исследования будут продолжаться.
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