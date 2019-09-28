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Кардиологи нашли опасность в приправе 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Кардиологи нашли опасность в приправе
Фото: Вечерняя Москва
Израильские кардиологи предполагают, что употребление в пищу васаби — растение, корень которого в измельченном виде применяется в японской кухне в качестве приправы — может вызывать проблемы с сердцем.
Такой вывод медики сделали, изучив случай 60-летней пациентки. Женщина съела целую ложку васаби, приняв его за авокадо, после чего ощутила резкую боль в области сердца. Врачи поставили диагноз «стрессовая кардиомиопатия» — при таком состоянии резко уменьшается количество сердечных сокращений.
Поскольку осмотр пациентки и анализы не выявили каких-либо иных причин развития данного состояния, кардиологи пришли к заключению, что женщине стало плохо из-за васаби.
Подробный отчет израильских врачей опубликован в журнале BMJ Case Reports.
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