Кардиологи нашли опасность в приправе

Израильские кардиологи предполагают, что употребление в пищу васаби — растение, корень которого в измельченном виде применяется в японской кухне в качестве приправы — может вызывать проблемы с сердцем.

Такой вывод медики сделали, изучив случай 60-летней пациентки. Женщина съела целую ложку васаби, приняв его за авокадо, после чего ощутила резкую боль в области сердца. Врачи поставили диагноз «стрессовая кардиомиопатия» — при таком состоянии резко уменьшается количество сердечных сокращений.

Поскольку осмотр пациентки и анализы не выявили каких-либо иных причин развития данного состояния, кардиологи пришли к заключению, что женщине стало плохо из-за васаби.

Подробный отчет израильских врачей опубликован в журнале BMJ Case Reports.