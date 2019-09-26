«Девочка-Бэтмен» едет в Россию

Видео рассказывает о юной американке, которая в соцсетях известна как «Девочка-Бэтмен». Луна Феннер родилась с огромным пятном на лице, которое похоже на маску популярного супергероя. Врачи в США предложили вылечить кроху, но предупредили родителей, что потребуются сотни лазерных операций. Матери и отцу это не понравилось, так что они стали искать другие варианты. Сейчас помочь Луне взялись российские врачи.