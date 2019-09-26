Названа причина возникновения гиперсексуальности

Причиной возникновения гиперсексуальности связана с излишком окситоцина из-за нарушений на генетическом уровне. К такому выводу пришли учёные из Швеции и Швейцарии после ряда исследований, пишет MedicalXpress.

Специалисты проанализировали кровь 60 добровольцев, у которых диагностирована гиперсексуальность, и сравнили результаты с данными 33 здоровых участников исследования. В первой группе были выявлены сбои в метилировании ДНК, из-за чего гормона окситоцина, вызывающего чувство удовольствия, вырабатывается больше.

Гиперсексуальность — отклонение, в результате которого человека не оставляют навязчивые мысли о сексе. Иногда это приводит к тяжёлым последствиям, в том числе, к изнасилованиям. По данным Всемирной организацией здравоохранения, расстройство сексуального поведения диагностируется примерно 6% человечества.