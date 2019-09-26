Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа причина возникновения гиперсексуальности 

Клопс.Ru 3 часа назад
Названа причина возникновения гиперсексуальности
Фото: depositphotos.com
Причиной возникновения гиперсексуальности связана с излишком окситоцина из-за нарушений на генетическом уровне. К такому выводу пришли учёные из Швеции и Швейцарии после ряда исследований, пишет MedicalXpress.
Специалисты проанализировали кровь 60 добровольцев, у которых диагностирована гиперсексуальность, и сравнили результаты с данными 33 здоровых участников исследования. В первой группе были выявлены сбои в метилировании ДНК, из-за чего гормона окситоцина, вызывающего чувство удовольствия, вырабатывается больше.
Гиперсексуальность — отклонение, в результате которого человека не оставляют навязчивые мысли о сексе. Иногда это приводит к тяжёлым последствиям, в том числе, к изнасилованиям. По данным Всемирной организацией здравоохранения, расстройство сексуального поведения диагностируется примерно 6% человечества.
Как прожить на несколько десятилетий дольше
Клопс.Ru: последние новости
Учёные предупредили об угрозе эпидемии, которая убьёт до 80 млн человек Учёные предупредили об угрозе эпидемии, которая убьёт до 80 млн человек Медики назвали четыре главных признака болезни Альцгеймера Медики назвали четыре главных признака болезни Альцгеймера Учёные открыли связь между скоростью ходьбы и продолжительностью жизни Учёные открыли связь между скоростью ходьбы и продолжительностью жизни
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лучшие специи для сезона простуд
Названы лучшие специи для сезона простуд
Эксперты рассказали, чем опасны чайные пакетики
Эксперты рассказали, чем опасны чайные пакетики1
Чем опасен гематоген
Чем опасен гематоген7
Все, что стоит знать о гепатите С
Все, что стоит знать о гепатите С1
Найдены настойки, избавляющие от гипертонии
Найдены настойки, избавляющие от гипертонии
Видео
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
02:00
Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»
Новости
На каком боку лучше всего спать
01:39
На каком боку лучше всего спать
Наука
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Как прожить на несколько десятилетий дольше
06:09
Как прожить на несколько десятилетий дольше
ЗОЖ
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
03:27
«Девочка-Бэтмен» едет в Россию
Новости Болезни и лекарства
Чем обернется экономия на лекарствах
10:00
Чем обернется экономия на лекарствах
ЗОЖ
Прояснены причины гиперсексуальности
02:30
Прояснены причины гиперсексуальности
Новости
Что будет с онкологической помощью в России
00:50
Что будет с онкологической помощью в России
Новости
Россияне стали жить дольше на 8 лет
00:59
Россияне стали жить дольше на 8 лет
Новости
Курение вейпа может привести к летальному исходу
00:55
Курение вейпа может привести к летальному исходу
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение