Названы лучшие способы профилактики рака 

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных мерах профилактики онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет портал medikforum.ru, Мясников назвал лучшими способами предотвращения рака:
1. отказ от курения;
2. здоровое питание;
3. физическую активность;
4. прививки и лечение инфекционный болезней.
Также людям, которые хотят избежать рака, необходимо знать о своих наследственных факторах, отметил специалист.