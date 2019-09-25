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Названы лучшие способы профилактики рака 

Аргументы Недели + ещё 2 59 минут назад
Названы лучшие способы профилактики рака
Фото: Аргументы Недели
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных мерах профилактики онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет портал medikforum.ru, Мясников назвал лучшими способами предотвращения рака:
1. отказ от курения;
2. здоровое питание;
3. физическую активность;
4. прививки и лечение инфекционный болезней.
Также людям, которые хотят избежать рака, необходимо знать о своих наследственных факторах, отметил специалист.
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Новости , Александр Мясников , medikforum.ru
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