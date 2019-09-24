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Предсказана гибель сотни миллионов человек 

Lenta.ru + ещё 1 48 минут назад
Группа экспертов из Совета по глобальному мониторингу готовности (GPMB) пришла к выводу, что существует реальная угроза появления патогена, который вызовет смертельно опасную пандемию. Об этом сообщает издание Science Alert.
По оценкам, глобальная эпидемия способна убить от 50 до 80 миллионов человек и привести к снижению экономических показателей на пять процентов. Ученые считают, что современная цивилизация пока не готова к масштабному демографическому, политическому и социальному кризису, который будет вызван болезнью.
Исследователи определили конкретные действия, которые могут предпринять политические лидеры для решения этой проблемы. Например, необходимо в полной мере осуществлять международные медико-санитарные правила, увеличить финансирование исследований и разработки вакцин, а также создать системы предупреждения эпидемий.
Ранее в сентябре сообщалось, что ученые Университета Суррея в Англии обнаружили природный антиоксидант, который содержится в зеленом чае и может оказаться полезным в борьбе против опасных инфекций, устойчивых к антибиотикам.
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