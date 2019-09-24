Врачи из РФ вылечат американку с «маской Бэтмена»

Российские врачи вылечат девочку из США с «маской Бэтмена»

Малышке из американской Южной Флориды с большим родимым пятном на лице в форме "маски Бэтмана" не могут помочь специалисты США. Зато специалисты из России собираются взяться за ее лечение.

Так, Луна Фэннер родилась с меланоцитарным невусом, который проявился обширными темными пятнами на лице. Американские специалисты могут попытаться исправить ситуацию с помощью лазерных операций, но потребуется сделать около 100 процедур.

Мать девочки была в отчаянии, пока предложение о помощи не пришло из далекой России. Оказалось, что краснодарский хирург Борис Попович узнал о случае из газеты и решил, что может помочь девочке, используя новаторские методы, которые пока не доступны медикам в США.

Попович пообещал познакомить семью с родителяими уже вылеченных от подобной аномалии детей.