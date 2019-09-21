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Названа опасность использования телефона в туалете 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Названа опасность использования телефона в туалете
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врачи отметили, что люди с телефоном в руках находятся в туалете гораздо дольше, чем без него. Это может привести к образованию геморроидальных узлов, образующих узлы вокруг прямой кишки. Таким образом, причиной образования геморроя может стать привычка везде брать с собой телефон.
Врач общей практики Сара Джарвис отметила, что раньше люди брали с собой в туалет хорошую книгу, теперь же ей на замену пришли смартфоны. Доктор рекомендует на время похода в туалет блокировать телефон или оставлять его в другой комнате.
Кроме того, врачи отметили, что люди, которые любят брать с собой телефон в уборную, рискуют покрыть его микробами. По заверениям ученых, на смартфон может попасть что угодно: от норовируса до сальмонеллы, пишет Лента.ру.
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Новости , Lenta.ru
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