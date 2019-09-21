Названа опасность использования телефона в туалете

Врачи отметили, что люди с телефоном в руках находятся в туалете гораздо дольше, чем без него. Это может привести к образованию геморроидальных узлов, образующих узлы вокруг прямой кишки. Таким образом, причиной образования геморроя может стать привычка везде брать с собой телефон.

Врач общей практики Сара Джарвис отметила, что раньше люди брали с собой в туалет хорошую книгу, теперь же ей на замену пришли смартфоны. Доктор рекомендует на время похода в туалет блокировать телефон или оставлять его в другой комнате.

Кроме того, врачи отметили, что люди, которые любят брать с собой телефон в уборную, рискуют покрыть его микробами. По заверениям ученых, на смартфон может попасть что угодно: от норовируса до сальмонеллы, пишет Лента.ру.