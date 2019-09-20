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Почему россияне умирают от инфаркта по понедельникам 

Мир24 + ещё 5 1 час назад
Почему россияне умирают от инфаркта по понедельникам
Фото: depositphotos.com
Директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов рассказал, почему россияне часто умирают от инфаркта по понедельникам, передает в пятницу ТАСС.
Бойцов пояснил, что такая тенденция связана с чрезмерным употреблением алкоголя по выходным и понедельникам. В связи с этим эксперт посоветовал гражданам снизить потребление спиртного в эти дни и предпочитать крепким напиткам слабоалкогольные, в частности, — красное вино.
Директор центра также отметил, что треть смертей мужчин трудоспособного возраста в стране так или иначе связана со злоупотреблением алкоголем. Специалист подчеркнул, что безопасных ежедневных доз алкоголя не существует.
«Так или иначе, или сердечно-сосудистый механизм, или травма, или какой-то другой инцидент, дорожное происшествие — они ассоциированы с алкоголем», — констатировал эксперт.
Ранее нарколог, кандидата медицинских наук Марат Сараев в интервью «МИР 24» выразил сомнение относительно данных о безопасных дозах алкоголя. Врач уверен, что любую пагубную зависимость следует снижать.
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Комментарии
Новости , Сергей Бойцов , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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