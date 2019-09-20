Почему россияне умирают от инфаркта по понедельникам

Директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов рассказал, почему россияне часто умирают от инфаркта по понедельникам, передает в пятницу ТАСС.

Бойцов пояснил, что такая тенденция связана с чрезмерным употреблением алкоголя по выходным и понедельникам. В связи с этим эксперт посоветовал гражданам снизить потребление спиртного в эти дни и предпочитать крепким напиткам слабоалкогольные, в частности, — красное вино.

Директор центра также отметил, что треть смертей мужчин трудоспособного возраста в стране так или иначе связана со злоупотреблением алкоголем. Специалист подчеркнул, что безопасных ежедневных доз алкоголя не существует.

«Так или иначе, или сердечно-сосудистый механизм, или травма, или какой-то другой инцидент, дорожное происшествие — они ассоциированы с алкоголем», — констатировал эксперт.

Ранее нарколог, кандидата медицинских наук Марат Сараев в интервью «МИР 24» выразил сомнение относительно данных о безопасных дозах алкоголя. Врач уверен, что любую пагубную зависимость следует снижать.