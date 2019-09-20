Найдены четыре способа не умереть от инсульта

Специалисты в области медицины рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к летальному исходу. Данной теме посвящен материал, выложенный в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят избежать недуга, следует:
1. уделять физической активности не менее 20 минут в день;
2. не допускать депрессий и стараться не гневаться на окружающих;
3. спать не менее семи часов в сутки;
4. регулярно употреблять оливковое масло и продукты, которые богаты калием. Ранее сегодня сообщалось, что врачи обозначили шесть нетипичных симптомов, свидетельствующих о проблемах с сердцем.