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Ученые рассказали о пользе алкоголя для диабетиков 

News.ru + ещё 1 43 минуты назад
Ученые рассказали о пользе алкоголя для диабетиков
Фото: News.ru
Учёные из Школы медицины Юго-Восточного университета в Китае рассказали о пользе алкоголя для здоровья диабетиков. Об этом они сообщили на проходящей в Барселоне конференции Европейской ассоциации по изучению диабета.
Китайские специалисты, изучив ранее проведённые исследования, сделали вывод, что употребление алкоголя связано со снижением уровня жиров и инсулина в крови. По их словам, в день допустимо употреблять не более 20 г алкоголя, что равно примерно полутора банкам пива, бокалу вина или 50 мл крепкого алкоголя.
При этом они подчеркнули, что диабетикам необходимо следовать рекомендациям врачей, согласно которым им нужно соблюдать осторожность в отношении спиртных напитков, отмечает Мedicalxpress.
Как ранее писал News.ru, медики советуют обратить внимание на такие состояния, как сухость во рту, постоянная жажда, похудение, плохое заживание ранок, а также размытое, нечёткое зрение. Они могут быть симптомами сахарного диабета.
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