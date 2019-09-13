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Раскрыт диагноз Анастасии Заворотнюк 

Lenta.ru + ещё 33 13 сентября 2019
Раскрыт диагноз Анастасии Заворотнюк
Фото: Lenta.ru
Врачи диагностировали артистке Анастасии Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Super.ru в пятницу, 13 сентября.
Отмечается, что онкологическое заболевание у Заворотнюк обнаружили якобы после рождения ее дочери Милы. Девочка появилась на свет в конце октября 2018 года.
Директор актрисы Марина Потапова отказалась комментировать информацию о диагнозе. «Вы знаете, что я отвечу», — заявила она.
Ранее в пятницу появилось сообщение о том, что у Заворотнюк начался отек мозга. Ее перевели в реанимацию. Она находится в российской больнице под постоянным наблюдением. Актриса была госпитализирована более двух недель назад после возвращения из Европы, где находилась на лечении, не принесшем результатов.
Сообщения о том, что Заворотнюк борется с раком, ранее уже появлялись в СМИ. Актриса не комментировала их. 5 сентября на вопрос журналистов о состоянии здоровья она промолчала.
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Новости , Анастасия Заворотнюк , Марина Потапова , Super.ru
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