Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья 

Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает Вечерняя Москва.
Отмечается, что этот овощ опасен из-за содержания в нем белка лектина, который растения используют для борьбы с вредителями.
По его словам, когда помидоры попадают в организм, то в нем запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям.
Стивен Гандриг считает томаты опасными овощами и советует полностью отказаться от их употребления.
Ранее сообщалось, что ученые рассказали о вреде арбузов.