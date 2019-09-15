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Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья 

Газета.Ru + ещё 12 3 часа назад
Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья
Фото: Газета.Ru
Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает Вечерняя Москва.
Отмечается, что этот овощ опасен из-за содержания в нем белка лектина, который растения используют для борьбы с вредителями.
По его словам, когда помидоры попадают в организм, то в нем запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям.
Стивен Гандриг считает томаты опасными овощами и советует полностью отказаться от их употребления.
Ранее сообщалось, что ученые рассказали о вреде арбузов.
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