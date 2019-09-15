Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья

Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает Вечерняя Москва.

Отмечается, что этот овощ опасен из-за содержания в нем белка лектина, который растения используют для борьбы с вредителями.

По его словам, когда помидоры попадают в организм, то в нем запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям.

Стивен Гандриг считает томаты опасными овощами и советует полностью отказаться от их употребления.

Ранее сообщалось, что ученые рассказали о вреде арбузов.