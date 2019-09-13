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В американской больнице муравьи насмерть закусали ветерана 

Lenta.ru 1 час назад
Муравьи насмерть закусали ветерана в больнице
Фото: Lenta.ru
Тело и руки страдающего от рака ветерана Джоэла Маррейбла в американском городе Атланта перед смертью в медицинском центре «Орлиное гнездо» искусали муравьи. Об этом сообщает WSB-TV 2 Atlanta.
Отмечается, что его дочь Лагуна Росс рассказа о последней встрече со страдающим от рака отцом. «В его комнате были муравьи на потолке, стенах, кровати. Они были повсюду», — отметила девушка. Она отметила, что у вошедших в палату даже были в сомнения по поводу того, жив ли Джоэл.
По ее словам, она была обеспокоена и смущена, потому что он выглядел по-другому, нежели до этого. Медицинские работники ответили, что опухоли возникли из-за множественных укусов муравьев. После их обнаружения в комнате провели уборку, однако спустя время насекомые начали возвращаться. Вскоре больного перевели в другую палату, где он и скончался. Теперь учреждение предприняло меры по полному избавлению от муравьев.
Лагуна считает, что отец заслуживал лучшего отношения со стороны государства. Известно, что погибший служил во Вьетнаме. Внимание к этому случаю уже привлек сенатор Джонни Айзаксон, который потребовал ответы на имеющиеся вопросы.
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Новости , Джонни Айзаксон
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