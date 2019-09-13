Муравьи насмерть закусали ветерана в больнице

В американской больнице муравьи насмерть закусали ветерана

Тело и руки страдающего от рака ветерана Джоэла Маррейбла в американском городе Атланта перед смертью в медицинском центре «Орлиное гнездо» искусали муравьи. Об этом сообщает WSB-TV 2 Atlanta.

Отмечается, что его дочь Лагуна Росс рассказа о последней встрече со страдающим от рака отцом. «В его комнате были муравьи на потолке, стенах, кровати. Они были повсюду», — отметила девушка. Она отметила, что у вошедших в палату даже были в сомнения по поводу того, жив ли Джоэл.

По ее словам, она была обеспокоена и смущена, потому что он выглядел по-другому, нежели до этого. Медицинские работники ответили, что опухоли возникли из-за множественных укусов муравьев. После их обнаружения в комнате провели уборку, однако спустя время насекомые начали возвращаться. Вскоре больного перевели в другую палату, где он и скончался. Теперь учреждение предприняло меры по полному избавлению от муравьев.