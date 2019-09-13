Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клеточное разнообразие опухолей делает их непобедимыми 

ИД «Собеседник» 27 минут назад
Клеточное разнообразие опухолей делает их непобедимыми
Фото: ИД "Собеседник"
Иммунной системе человека мешает уничтожать опухоли большое клеточное разнообразие в них.
Израильские ученые из Института имени Вейцмана выяснили, что большое разнообразие клеток в опухолях делает рак менее уязвимым перед иммунотерапией. Эта новейшая разновидность онкологии подразумевает обучение иммунной системы пациентов на поиск и уничтожение злокачественных новообразований. Полученные выводы показывают неоднородность раковых клеток, которую обязательно необходимо брать во внимание при попытках разобраться с тем, поможет ли пациенту иммунотерапия.
Исследование наглядно демонстрирует, что опухолевая неоднородность играет исключительно важную роль в предсказании реакции больных на иммунотерапию. Чем более значительным является генетическое разнообразие раковых клеток, тем меньше шансов на то, что пациент отреагирует на лечение, как показало исследование.
Хотя иммунотерапию называют самой перспективной отраслью в онкологии, далеко не все пациенты получают выраженные результаты в ходе лечения. До последнего времени ученые высказывали различные гипотезы по поводу того, почему это происходит. Самой популярной считалась теория о том, что опухоли, которые хорошо поддаются иммунотерапии, прошли через большее количество мутаций. В некоторых медицинских центрах проводятся тесты, определяющие число мутацией опухолей для оценки реакции пациента на иммунотерапию. Но теперь доказано, что это не единственный фактор резистентности опухолей.
Дефицит лекарств в России не за горами
ИД «Собеседник»: последние новости
Эти шесть продуктов помогают укрепить память Эти шесть продуктов помогают укрепить память Биологическое старение, возможно, удалось обратить вспять гормоном роста Биологическое старение, возможно, удалось обратить вспять гормоном роста Носитель жизни. Где границы нормального уровня гемоглобина Носитель жизни. Где границы нормального уровня гемоглобина
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диета помогает пациентам с ревматоидным артритом
Диета помогает пациентам с ревматоидным артритом
Врач назвала первые признаки болезни легких
Врач назвала первые признаки болезни легких
Почему нельзя пить молоко с медом при простуде
Почему нельзя пить молоко с медом при простуде6
Почему желтеют ногти
Почему желтеют ногти1
У Заворотнюк последняя стадия опухоли мозга
У Заворотнюк последняя стадия опухоли мозга268
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
От электронных сигарет начали умирать
00:55
От электронных сигарет начали умирать
ЗОЖ Новости
О чем предупреждает мужчин импотенция
06:06
О чем предупреждает мужчин импотенция
Новости Болезни и лекарства
Вместо больничного листа будут посылать смс
03:22
Вместо больничного листа будут посылать смс
Новости
Дефицит лекарств в России не за горами
03:27
Дефицит лекарств в России не за горами
Новости Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Как предотвратить изжогу
04:34
Как предотвратить изжогу
ЗОЖ
Почему онкологический центр покидают врачи
02:48
Почему онкологический центр покидают врачи
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение