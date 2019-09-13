Клеточное разнообразие опухолей делает их непобедимыми

Иммунной системе человека мешает уничтожать опухоли большое клеточное разнообразие в них.

Израильские ученые из Института имени Вейцмана выяснили, что большое разнообразие клеток в опухолях делает рак менее уязвимым перед иммунотерапией. Эта новейшая разновидность онкологии подразумевает обучение иммунной системы пациентов на поиск и уничтожение злокачественных новообразований. Полученные выводы показывают неоднородность раковых клеток, которую обязательно необходимо брать во внимание при попытках разобраться с тем, поможет ли пациенту иммунотерапия.

Исследование наглядно демонстрирует, что опухолевая неоднородность играет исключительно важную роль в предсказании реакции больных на иммунотерапию. Чем более значительным является генетическое разнообразие раковых клеток, тем меньше шансов на то, что пациент отреагирует на лечение, как показало исследование.

Хотя иммунотерапию называют самой перспективной отраслью в онкологии, далеко не все пациенты получают выраженные результаты в ходе лечения. До последнего времени ученые высказывали различные гипотезы по поводу того, почему это происходит. Самой популярной считалась теория о том, что опухоли, которые хорошо поддаются иммунотерапии, прошли через большее количество мутаций. В некоторых медицинских центрах проводятся тесты, определяющие число мутацией опухолей для оценки реакции пациента на иммунотерапию. Но теперь доказано, что это не единственный фактор резистентности опухолей.