Женщине зажевало ягодицу эскалатором в Москве

Одна из пассажирок московского метро оказалась в больнице после падения на эскалаторе. Это произошло на станции метро Комсомольская.

Пассажирку госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Похожий случай произошел летом в Санкт-Петербурге. Пассажира зажало эскалатором на станции «Василеостровская». В соцсетях появилось видео, где видно, как мужчина распластался на эскалаторе.

Сотрудница метро предупредила о пострадавшем других пассажиров и попросила соблюдать осторожность. Очевидцы утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Травмы на эскалаторах не редки. Большое количество людей концентрируется на узких пролетах и подходах к ним. На эскалаторах ни в коем случае нельзя садиться на ступени или приподнимать движущиеся перила. Не рекомендуется оказываться на металлической «гребенке» в туфлях с узкими и тонкими каблуками, которые могут застрять.