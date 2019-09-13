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Женщине зажевало ягодицу эскалатором в Москве 

360tv.ru 2 часа назад
Женщине зажевало ягодицу эскалатором в Москве
Фото: 360tv.ru
Одна из пассажирок московского метро оказалась в больнице после падения на эскалаторе. Это произошло на станции метро Комсомольская.
Пассажирку госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
Похожий случай произошел летом в Санкт-Петербурге. Пассажира зажало эскалатором на станции «Василеостровская». В соцсетях появилось видео, где видно, как мужчина распластался на эскалаторе.
Сотрудница метро предупредила о пострадавшем других пассажиров и попросила соблюдать осторожность. Очевидцы утверждают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Травмы на эскалаторах не редки. Большое количество людей концентрируется на узких пролетах и подходах к ним. На эскалаторах ни в коем случае нельзя садиться на ступени или приподнимать движущиеся перила. Не рекомендуется оказываться на металлической «гребенке» в туфлях с узкими и тонкими каблуками, которые могут застрять.
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