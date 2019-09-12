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Найдена еще одна причина развития диабета 

Medical Note 1 час назад
Найдена еще одна причина развития диабета
Фото: Medical Note
Дисбаланс инсулина может быть не единственной причиной возникновения сахарного диабета. С тем же успехом вызвать заболевание способно накопление жира в печени. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Biological Chemistry.
Эксперименты с участием добровольцев с избыточной массой тела показали, что накопление жира в печени может привести к развитию диабета второго типа. Причем болезнь может развиться даже без инсулинорезистентности — невосприимчивости организма к гормону инсулину — считающейся основной причиной развития этой эндокринной патологии.
Уровень сахара в крови в основном регулируется двумя антагонистическими гормонами: инсулином, который снижает уровень глюкозы в крови, и глюкагоном, который повышает его. Под их воздействием печень производит и перераспределяет глюкозу, таким образом играя важную роль в ее регулировании.
Поэтому людей с избыточным весом подстерегают сразу две угрозы: с одной стороны, риск развития инсулинорезистентности, предвестника диабета 2 типа, и с другой стороны, накопление жира в клетках печени.
Скопление липидов (органические соединения, куда входят жиры и другие жироподобные вещества) вызывает изменение морфологии и структуры митохондрий — единственного источника энергии клеток.
По мнению ученых, исследование помогло пролить свет на механизм развития сахарного диабета у людей с жировой болезнью печени.
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