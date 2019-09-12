Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы основные причины усиленного потоотделения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Названы основные причины усиленного потоотделения
Фото: РИА "ФедералПресс"
Россиянам рассказали, по каким причинам у человека может быть повышенное потоотделение. Для этого есть несколько поводов.
По словам специалистов, повысить потоотделение может горячая, плотная пища или же употребление алкоголя. Кроме того, температура окружающей среды усиливает потоотделение. Также усиленный процесс наблюдается во время занятий спортом.
Однако причинами повышенной потливости могут быть и некоторые заболевания. Среди них: заболевания щитовидной железы, менопауза, хроническая интоксикация, нарушение микробиома и микрофлоры, нарушение углеводного обмена и новообразования, пишет «МедикФорум».
Ранее ученые перечислили продукты, которые способны спровоцировать неприятный запах тела. Так, например, в процессе переваривания желудком мяса участвуют пищеварительные энзимы и реагенты. В этот момент происходит расщепление белка и других бактерий в организме. По этой причине от тела начинает исходить неприятный запах.
Каким ужасом может обернуться пластика у врача без должных знаний
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Почетной императрице Японии удалят рак груди Почетной императрице Японии удалят рак груди Электронные сигареты способны вызвать бесплодие у женщин Электронные сигареты способны вызвать бесплодие у женщин Ученые: употребление курицы вызывает рак Ученые: употребление курицы вызывает рак
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы способы пережить резкую смену погоды
Названы способы пережить резкую смену погоды
Создана полезная замена энергетикам
Создана полезная замена энергетикам
Зубную пасту будут делать по индивидуальному рецепту
Зубную пасту будут делать по индивидуальному рецепту
Простые средства, спасающие от повышенного давления
Простые средства, спасающие от повышенного давления
Импотенцию назвали предвестником инсульта
Импотенцию назвали предвестником инсульта
Видео
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
00:39
Найден механизм, способный победить СПИД и рак
Наука
Малышева высказалась о поедании трупов
03:17
Малышева высказалась о поедании трупов
Болезни и лекарства Другое
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Вместо больничного листа будут посылать смс
03:22
Вместо больничного листа будут посылать смс
Новости
Дефицит лекарств в России не за горами
03:27
Дефицит лекарств в России не за горами
Новости Болезни и лекарства
Названы смертельно опасные бытовые предметы
04:04
Названы смертельно опасные бытовые предметы
ЗОЖ
Как предотвратить изжогу
04:34
Как предотвратить изжогу
ЗОЖ
Почему онкологический центр покидают врачи
02:48
Почему онкологический центр покидают врачи
Новости
Как справиться с головной болью без таблеток
02:58
Как справиться с головной болью без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему сок борщевика так опасен
09:11
Почему сок борщевика так опасен
Наука ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение