Названы основные причины усиленного потоотделения

Россиянам рассказали, по каким причинам у человека может быть повышенное потоотделение. Для этого есть несколько поводов.

По словам специалистов, повысить потоотделение может горячая, плотная пища или же употребление алкоголя. Кроме того, температура окружающей среды усиливает потоотделение. Также усиленный процесс наблюдается во время занятий спортом.

Однако причинами повышенной потливости могут быть и некоторые заболевания. Среди них: заболевания щитовидной железы, менопауза, хроническая интоксикация, нарушение микробиома и микрофлоры, нарушение углеводного обмена и новообразования, пишет «МедикФорум».

Ранее ученые перечислили продукты, которые способны спровоцировать неприятный запах тела. Так, например, в процессе переваривания желудком мяса участвуют пищеварительные энзимы и реагенты. В этот момент происходит расщепление белка и других бактерий в организме. По этой причине от тела начинает исходить неприятный запах.