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Зубную пасту будут делать по индивидуальному рецепту 

Medical Note 2 часа назад
Зубную пасту будут делать по индивидуальному рецепту
Фото: Medical Note
Специалисты Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) имени Хетагурова разработали технологию изготовления индивидуальных зубных паст. Изобретение было отмечено на Всероссийском конкурсе Enactus в номинации «Лучший проект года», сообщает «Фармвестник».
При воспалительных заболеваниях полости рта врачи-стоматологи рекомендуют пациентам лечебную зубную пасту. Маркетинговое исследование, проведенное учеными СОГУ, показало, что 100 граммов лечебной зубной пасты отечественного производства стоит 650 рублей.
«Пришла идея предложить варианты удешевления и мы вышли на цену около 250 рублей, при условии использования российских ингредиентов», — говорит заместитель декана по учебно-воспитательной работе специальности «Фармация» факультета стоматологии и фармации, заведующая кафедрой фундаментальной медицины СОГУ, кандидат фармацевтических наук Лариса Царахова.
По ее словам, качество их продукции выше, так как состав формируется индивидуально на основе результатом лабораторной диагностики полости рта конкретного человека. С учетом сопутствующих диагнозов и возраста, подчеркивает специалист.
Сообщается, что приобрести патент на разработку уже изъявил желание предприниматель из Москвы. По итогам переговоров ученые СОГУ подали три заявки на патенты, включая схему лечения и состав.
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