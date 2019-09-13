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Российские врачи успешно пришили подростку отрубленную руку 

Letidor.ru + ещё 1 2 часа назад
Российские врачи пришили ребенку отрубленную руку
Фото: VOSTOCK
Операция проводилась в несколько этапов.
Несчастье с 14-летним мальчиком из Пермского края случилось еще в разгар лета, когда он решил нарубить дров с помощью гидравлического колуна. В какой-то момент парень не смог справиться с техникой и повредил себе руку. Сначала с пострадавшим работали медики из местной центральной районной больницы, а затем мальчика и ампутированный сегмент руки перевезли в Краевую детскую клиническую больницу (КДКБ) Перми, сообщает «Российская Газета».
Несмотря на высокие риски осложнений (эксперты говорили, что края раны непригодны к приживлению), медики сразу же приступили к реплантации предплечья. Операция, в ходе которой в течение нескольких часов специалисты соединяли кости, сосуды, нервы, прошла удачно — у мальчика восстановилось кровоснабжение в ампутированном сегменте руки.
Через несколько недель подросток перенес еще две операции. Врачам, которые были приглашены из Пермской краевой клинической больницы, удалось провести множественную комбинированную пластику без травмирования сосудов, которые были ранее восстановлены. Сейчас юный пациент проходит дальнейший курс лечения и реабилитации в отделении травматологии и ортопедии КДКБ.
О восстановлении функции кисти говорить пока преждевременно, поскольку этапы лечения еще не завершены,
— цитирует издание заместителя главного врача по хирургической помощи КДКБ Игоря Тюнягина.
Напомним, летом врачи Детской республиканской клинической больницы Казани спасли мальчика, который родился с внутренними органами наружу.
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Новости , "Российская газета"
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