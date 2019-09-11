Смотрите видео и узнайте, что происходит в Онкологическом центре имени Блохина в Москве. Недавно несколько сотрудников, недовольных условиями работы, подали заявления об уходе. Медики сообщили, что работать им теперь приходится больше, а получают они меньше, а некоторым, как они говорят, и вовсе предложили уволиться. Сейчас в ситуации разбираются Минздрав, прокуратура и Следственный комитет.
Почему онкологический центр покидают врачи
Новости , Видео , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , СКР
Читайте также