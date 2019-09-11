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Найден способ обратить старение человека 

Lenta.ru 1 час назад
Найден способ обратить старение человека
Фото: Norbert Michalke / Globallookpress.com
Международная группа ученых из США и Канады нашли доказательства, что рекомбинантный гормон роста человека rhGH может обратить эпигенетическое старение у людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.
В ходе исследования добровольцам давали гормоны роста DHEA, а также лекарства, предотвращающие диабет, который может развиваться как побочный эффект от приема препарата. Через год у семерых из девяти участников наблюдалось уменьшение жировых отложений в тимусе (вилочковой железе) — органе, в котором созревают иммунные клетки Т-лимфоциты. Результаты анализа эпигенетических маркеров показали, что все добровольцы стали моложе на два года с биологической точки зрения.
Известно, что с возрастом у человека накапливаются жировые отложения в тимусе, а также снижается уровень гормона роста, что ослабляет иммунные реакции. Исследования, проведенные в 1986 году на крысах, показали, что инъекции rhGH, по-видимому, улучшают работу защитной системы в организме старых крыс. Позднее появились данные, что гормон каким-то образом влияет на вилочковую железу.
При эпигенетическом старении изменяется метилирование ДНК, то есть происходит перераспределение метильных групп, являющихся эпигенетическими факторами и связанных с цепочкой нуклеиновой кислоты. Метильные группы, в свою очередь, отключают или активируют определенные гены.
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