Врач рассказал, как правильно пользоваться дезодорантом

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал, как правильно использовать дезодорант и антиперспирант, чтобы они не нанесли вреда.

Специалист отметил, что регулярное использование средств от пота блокирует размножение бактерий. Чтобы выжить, они становятся более агрессивными, поэтому неприятный запах пота только усиливается. Врач посоветовал, менять дезодорант каждые 1-2 недели, чтобы этого избежать.

— Такое происходит, даже если вы используете натуральную косметику. Бактерии приспосабливаются к чему угодно, — сообщил Алексей Едемский корреспонденту «АиФ».

Он добавил, что дезодорант и антиперспирант являются разными средствами. Первый предотвращает размножение бактерий, которые создают неприятный запах. Его применяют при умеренном потоотделении. Второй блокирует выработку пота, его используют при избыточном потоотделении. Также у дезодоранта и антиперспиранта разные сроки действия. Дезодорант работает около шести часов, а антиперспиранта может хватить на неделю.

Врач подчеркнул, что любые средства от пота нужно наносить на чистую сухую кожу. Также он не рекомендовал использовать средства от пота при походе в спортзал.