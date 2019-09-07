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Онкологи перечислили симптомы рака головы и шеи 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Онкологи перечислили симптомы рака головы и шеи
Фото: ТК «Звезда»
К раку головы и шеи относятся образования в области носа, рта, гортани, глотки и слюнных желез.
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и в районе шеи.
Чаще всего новообразования возникают около носовых пазух, ротовой полости и гортани.
Онкологии в этих областях больше подвержены мужчины, так как по статистике они больше курят и употребляют спиртное.
О возникновении заболевания свидетельствуют появление язв, наростов на слизистых, боли в горле, кровяные выделения, а также запах изо рта, пишет «Медикфорум».
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