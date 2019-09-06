Назван фактор, вызывающий рак и проблемы в интимной жизни

Американские ученые рассказали о влиянии сна на риск возникновения серьезных проблем со здоровьем. Об этом пишет CNN, ссылаясь на Journal of Sexual Medicine.

Проблемы со сном повышают риск развития заболеваний сердца, диабета, ожирения, депрессии, а также рака, эректильной дисфункции у мужчин и проблем в сексуальной жизни у женщин.

К такому выводу ученые из США пришли в результате исследования с участием примерно 4000 добровольцев, большинство из которых — люди старше 50 лет.

В этом возрасте многие из них уже имели «устоявшиеся» проблемы со сном. Например, страдали от апноэ. Однако это не значит, что результаты исследования неприменимы к молодым людям.

«В последнее время мы все чаще наблюдает молодых людей с апноэ. Особенно мужчин. Кроме того, доказано, что недостаток сна влияет на уровень тестостерона. Независимо от возраста. Низкий тестостерон может привести к эректильной дисфункции», — объяснили специалисты.

Также они отметили, что у женщин плохо диагностируются недуги, вызванные сном низкого качества. Однако они есть.

«В связи с чем, представительницам слабого пола стоит обратить особое внимание на сон, если вдруг появились проблемы в интимной жизни», — предупредили исследователи.

Чтобы обеспечить себе хороший ночной отдых, в Американской ассоциации сна порекомендовали установить определенный режим — просыпаться и укладываться спать в одно время. А также отказаться от алкоголя перед сном и кофеина после трех часов дня.