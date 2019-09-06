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В вейпах в США нашли опасные химикаты 

Мир24 + ещё 6 2 часа назад
Почти 90% из страдающих от легочных заболеваний из-за курения электронных сигарет (вейпов) в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный департамент здравоохранения.
«Картриджи для вейпинга, содержащие ТГК, могут включать в себя химикаты или добавки, которые нам неизвестны, не контролируются и небезопасны»,
— отметили в американском ведомстве.
Там настоятельно призвали не курить вейпы.
Ранее в американском штате Иллинойс зафиксировали случай смерти взрослого от электронных сигарет. Он был госпитализирован до этого с тяжелым респираторным заболевание после курения вейпа.
Кроме того, в других штатах не менее 22 человек были госпитализированы после курения вейпов. У всех наблюдались проблемы с дыханием.
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Новости , Видео , РИА Новости
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