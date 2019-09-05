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Сомнолог рассказал, как лучше бороться с храпом 

Аргументы Недели 3 часа назад
Медик рассказал, как лучше бороться с храпом
Фото: Аргументы Недели
В Москве госпитализировали бразильянку из-за храпа мужа, пишет «Газета.ру». Мужчина рассказал, что они с женой в ресторане выпили спиртного, после чего вернулись в отель. Там женщина приняла снотворное, чтобы не слышать храп мужа. Ей стало плохо. У женщины диагностировали отравление медикаментами.
Сомнолог Павел Кудинов рассказал НСН, как бороться с храпом без помощи снотворных: "Храп часто называют одной из причин разводов. Он действительно может быть очень громким. Но снотворные препараты — это неправильный выход из ситуации. Лучший способ лечения — это беруши в уши партнера. Но иногда и они не спасают, их нужно подбирать".
Также врач добавил, что храп можно вылечить хирургическим вмешательством. Но прежде всего надо выяснить, бывают ли у человека остановки дыхания во сне, которые часто сопровождают храп.
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Новости , Павел Кудинов , Газета.Ru
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