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Ученые назвали смертельно опасные напитки 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Популярные напитки названы смертельно опасными
Фото: ТАСС
Регулярное употребление сладких безалкогольных напитков, в том числе газировки, связано с повышенным риском ранней смерти, выяснила международная научная группа. Об этом сообщает Live Science.
Ученые провели исследование с участием более 450 тысяч здоровых добровольцев из десяти стран Европы. Специалисты в течение 16 лет собирали данные пациентов, обращая особое внимание на потребляемые ими напитки. Учитывались также рост, вес, наличие вредных привычек, рацион и образ жизни.
Выяснилось, что употребление в день двух или более стаканов напитков с сахаром или его заменителями на 17% повышает риск преждевременной смерти от всех причин. При этом те, кто отдавал предпочтение газировке с сахаром, чаще всего страдали от болезней пищеварительной системы, а любители диетической — от заболеваний сердца и сосудов.
Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этом направлении, чтобы объяснить полученные взаимосвязи.
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