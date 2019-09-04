Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России появится новая вакцина от гриппа 

Свободная пресса 4 часа назад
В России появится новая вакцина от гриппа
Фото: depositphotos
Заменить трехвалентную вакцину от гриппа на четырехвалентную планируют до 2023 года. Такая вакцина сможет защитить сразу от четырех штаммов вируса.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову, четырехвалентная вакцина от гриппа начнет использоваться в стране уже в этом году. Ей будут прививать людей из самых высоких групп риска. А за четыре года планируется полностью перейти на новый препарат.
В Минздраве отметили, что новая вакцина не имеет серьезных побочных эффектов.
Свободная пресса: последние новости
Врачи рассказали о самых ранних симптомах диабета Врачи рассказали о самых ранних симптомах диабета В Греции 13 человек умерли после укусов комаров В Греции 13 человек умерли после укусов комаров Россия закупила 10 тысяч упаковок запрещенного в стране лекарства Россия закупила 10 тысяч упаковок запрещенного в стране лекарства
Новости , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять симптомов развития диабета второго типа
Пять симптомов развития диабета второго типа
Стали известны основные факторы развития рака
Стали известны основные факторы развития рака1
Врачи назвали бессмысленные анализы
Врачи назвали бессмысленные анализы8
У россиян появится новая вакцина от гриппа
У россиян появится новая вакцина от гриппа2
Пролапс: симптомы и лечение
Пролапс: симптомы и лечение
Видео
У россиян появится новая вакцина от гриппа
00:51
У россиян появится новая вакцина от гриппа
Болезни и лекарства
Стали известны основные факторы развития рака
03:30
Стали известны основные факторы развития рака
Болезни и лекарства
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
04:23
Почему в NASA считают ананас спасением от храпа
Наука
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
14:53
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
Болезни и лекарства
При каких заболеваниях противопоказана баня
03:29
При каких заболеваниях противопоказана баня
ЗОЖ
У мертвой женщины родилась дочь
00:37
У мертвой женщины родилась дочь
Новости Наука
Как предотвратить инсульт
02:16
Как предотвратить инсульт
Наука Болезни и лекарства
Мальчику сделали кишечник из его же тканей
03:04
Мальчику сделали кишечник из его же тканей
Новости
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
00:40
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
Болезни и лекарства
Чем опасно отсутствие секса после 50 лет
02:18
Чем опасно отсутствие секса после 50 лет
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение