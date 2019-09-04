В России появится новая вакцина от гриппа

Заменить трехвалентную вакцину от гриппа на четырехвалентную планируют до 2023 года. Такая вакцина сможет защитить сразу от четырех штаммов вируса.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову, четырехвалентная вакцина от гриппа начнет использоваться в стране уже в этом году. Ей будут прививать людей из самых высоких групп риска. А за четыре года планируется полностью перейти на новый препарат.